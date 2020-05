“Che faccio? E’ pesante, è pesante… Te ne dicono di tutti i colori, ti pesano ogni parola, ogni battuta. Non ho il carattere giusto per fare questa cosa. Eppure l’ho fatto. Mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta”. Con la testa tra le mani, tra lunghissime pause, Fiorello parla di un possibile Sanremo bis al termine di una lunga diretta Instagram con Amadeus. “Be’ potrebbe essere la mia ultima cosa – ha aggiunto subito dopo – Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera”. “Mica devo rimanere lì fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. E io me ne vado”, ha detto ancora.

