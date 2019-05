“Da domani ricomincio le trattative con la Rai“. Lo afferma Fiorello, con una storia sul suo profilo di Instagram, in cui si lamenta di un articolo di ‘Repubblica’ che annuncia “Fiorello rinuncia”. Fiorello se la prende con “il gruppo Gedi”, che “fa capo a De Benedetti quindi al Pd” e che a suo avviso “ha tutto l’interesse a buttare benzina sui vertici Rai”. Gruppo che – fa notare lo showman – possiede anche ‘La Stampa’, giornale “che fece uscire l’articolo in cui si diceva che mi avrebbero dato 17mila euro per 2 minuti”. Lo showman, che sottolinea di lavorare lui stesso per il Gruppo Gedi per il programma che conduce su Radio Deejay, aggiunge: “Il mio stato d’animo è che mi piacerebbe andare alla Rai ma abbiamo parlato di progetti non di compensi. Lo farei anche gratis ma non si può per motivi assicurativi”.

