Un ‘brainstorming’ sui possibili nomi da attribuire alla app per il tracciamento anti contagio da Covid19. Fiorello è intervenuto a sorpresa a Non è un Paese per Giovani, il programma di Rai Radio2 condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli, ironizzando a suo modo sull’applicazione prevista dal governo per il tracciamento. “Quo Vadis in italiano vuol dire ‘ndo vai e non lo so -ha detto lo showman- Stai Sicuro – la proposta di Labate – è la più buona. Liberi Tutti, proposto da Cervelli, meglio di no. Si presta a tante interpretazioni e rischiamo di avere troppa gente in mezzo alla strada. Io penso sia meglio Immane, come la tragedia che stiamo vivendo”.

