Fiorello sta per tornare in Rai con un programma multipiattaforma su Rai Play e l’evento è tale da essere filmato con la solita vis comica dallo stesso Fiorello con il cellulare. Un videuzzo postato su Instagram con il quale lo showman vuole “documentare, dopo 8 anni, il suo ingresso in Via Asiago, a Radio Rai, accompagnato dal direttore di Radio Rai, Roberto Sergio. “Questo è il marciapiede – racconta – dove io, Baldini e il maestro Camilleri, girammo quello spot meraviglioso (sul lancio della stagione 2008 del programma ‘Viva Radio 2, ndr). Il primo giorno va documentato – dice Fiorello entrando nel palazzo dove già campeggia su una porta la targa ‘Direzione Radio Rai – W Rai Play’, titolo del programma che partirà il 4 novembre con diversi show live su Rai Play, puntate sulla radio e incursioni sulle reti generaliste.

