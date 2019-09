Fiorella Mannoia, Imparare ad essere una donna: il nuovo singolo dell’interprete dai capelli rossi, tratto dall’album Personale.

Un nuovo singolo di Fiorella Mannoia sta per raggiungere le radio italiane. Stiamo parlando di Imparare ad essere una donna, terzo estratto dall’album Personale della cantante dai capelli rossi, dopo Il peso del coraggio e Il senso.

Una canzone che arriva a pochi giorni dalla partenza della fase autunnale del tour della grande Fiorella, reduce dal successo degli appuntamenti dal vivo degli scorsi mesi.

Fiorella Mannoia, Imparare ad essere una donna: il video

Il nuovo singolo di Fiorella sarà in rotazione radiofonica dal 27 settembre 2019. Non sappiamo se sarà subito diffuso insieme a un video ufficiale.

Scritto dalla stessa Mannoia insieme a Federica Abbate e Cheope, Imparare ad essere una donna è una canzone che riflette sul ruolo della donna in questa vita in cui non si smette mai di imparare. In attesa della possibile clip di accompagnamento, ecco l’audio ufficiale di questo splendido brano:

Fiorella Mannoia: il tour 2019

Il nuovo singolo arriva per promuovere e rilanciare la parte autunnale del Personale Tour di Fiorella, che prenderà il via il 3 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano e terminerà solo il 28 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

In questi giorni di fermento e preparazione dei nuovi impegni dal vivo, l’artista ha trovato però il tempo per manifestare la propria vicinanza a un’amica e collega più giovane di lei, Emma Marrone, alle prese con un problema di salute.

Su Twitter la cantante romana ha scritto: “Io aspetto solo che Emma risolva i suoi problemi di salute e torni sui palchi a cantare, sorridere e a farlo con la libertà che ha sempre avuto. Gli odiatori… che si fottano! Forza amica mia!“. Parole che sono state molto apprezzate da parte dei fan dell’artista salentina.