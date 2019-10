Disoccupato finisce nel raggiro dei finti corsi e si toglie la vita. “Il suicida è un 45enne che, sopraffatto dalla disperazione per la mancanza di un’occupazione e, vistosi vittima di questa truffa, ha deciso di suicidarsi”, ha spiegato all’Adnkronos il colonnello Vincenzo Maresca, comandante dei Nas di Napoli. “I finti corsi, sono stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso – ha aggiunto Maresca – la disperazione anche per aver sborsato più di duemila euro e non aver ottenuto nulla“. “Le indagini sono ancora in corso – ha concluso Maresca – non è stato contestato il reato di istigazione al suicidio, il procuratore deve ancora compiere delle verifiche.

