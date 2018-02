Lunedì sera Ermal Meta ha sbroccato su Twitter dopo aver scoperto che un collaboratore di Diodato aveva urinato su un suo cartonato.

Qualcuno in queste ore ha caricato il filmato incriminato e in effetti non sembra affatto che il ragazzo in questione abbia espletato i suoi bisogni (dovuti ad un impellenza) per puro caso su quella sagoma.

Nemmeno a 13 anni.