Nonostante sia passato più di un mese da quando Thelma Fardin ha denunciato pubblicamente di essere stata violentata da Juan Darthes, il caso in America continua ad essere tra i più discussi in tv e sui giornali.

In questi giorni lo stesso youtuber che ha pubblicato un video giudicato come compromettente per Thelma (e che dovrebbe far passare la Fardin come gelosa dell’attore), ha caricato una nuova clip, che pare sia stata registrata poche ore dopo la presunta violenza.

Anche in questo caso il video dovrebbe screditare Thelma o almeno i siti che hanno cercato di sbugiardare Juan .

Darthes a dicembre ha rilasciato un’intervista, nella quale ha detto che nel viaggio dal Nicaragua all’Argentina, Thelma in aereo era accanto a lui e che una donna vittima di violenza non sarebbe mai stata insieme al suo aggressore. Giorni dopo queste dichiarazioni alcuni siti hanno reso pubbliche delle foto del volo menzionato da Juan e che ritraevano Thelma accanto a Sol e Belén Berecoechea e non a Darthes.



Ora però spunta una clip, nella quale dovremmo vedere che la Fardin ha cambiato posto durante il volo e che quindi le foto trapelate non sono più la prova delle bugie di Juan.

Ecco quello che riporta uno dei quotidiani argentini più autorevoli:

“Sul web è trapelato un video del tour di Patito Feo, un video girato subito dopo la notte incriminata. Il video in questione alterna le dichiarazioni di Juan Darthés e i dettagli dei posti che avrebbero occupato nell’aereo Thelma Fardín e altre due attrici del cast. Nella clip, l’attore rivela che dopo il tour in Nicaragua di Patito Feo, viaggiarono tutti insieme per tornare in Argentina. Darthes ha anche accennato al fatto che l’attrice si sedette accanto a lui. Verso la fine del video infatti, le attrici, guardando la telecamera, ridono dopo aver rivelato di aver cambiato i loro posti.”

Dopo il video di “Thelma gelosa”, quello dei posti in aereo e la sorella che accusa la Fardin di essere una bugiarda patologica, cosa si inventeranno per gettare fango su questa ragazza?