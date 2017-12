Chi puo’ utilizzare questa funzionalità? “Find my AirPods” è disponibile sui dispositivi aggiornati ad iOS 10.3 o versioni successive. Chi ha già configurato “Trova il mio iPhone” su un iPhone, iPad o iPod touch che sta usando con gli AirPods, la funzione è automaticamente abilitata anche per gli auricolari.

Ecco come funziona : tramite lo strumento Find My iPhone da iCloud viene tracciata la posizione del dispositivo iOS e, nel caso in cui gli AirPods si trovano vicini al dispositivo tracciato, allora la posizione del device viene utilizzata per mostrare dove cominciare a cercare gli auricolari. Al contrario, se gli AirPods non sono nel raggio d’azione dei dieci metri del Bluetooth di uno qualsiasi dei dispositivi iOS registrati su iCloud, Find My iPhone mostrerà dove si trovavano l’ultima volta che sono stati collegati ad un proprio dispositivo iOS.

L’applicazione può riprodurre un suono su uno o entrambi gli AirPods per aiutare a trovarli (torna quindi utile anche nel caso in cui solo uno dei due auricolari viene perduto). Il ritrovamento degli auricolari avviene tramite connessione Bluetooth , quindi per funzionare l’iPhone o l’iPad deve trovarsi ad una distanza inferiore ai dieci metri per trovare gli auricolari.

Chi necessita di aiuto per trovare gli auricolari AirPods che non trova piu’, quindi, puo’ usare “Trova il mio iPhone” per vedere la posizione degli AirPods su una mappa oppure fare in modo che gli auricolari riproducano un suono per individuarli.

Apple ha introdotto con iOS 10.3 la funzionalità chiamata “ Find my AirPods ” che consente di individuare un paio di auricolari wireless Apple AirPods utilizzando l’applicazione “ Find My iPhone “, gia’ ampiamente utilizzata dai possessori di dispositivi Apple per ritrovarli in caso di smarrimento.

E’ possibile accedere al sito iCloud.com oppure usare l’applicazione Trova il mio iPhone per individuare gli AirPods su una mappa. In questo caso, Trova il mio iPhone mostra la posizione dei dispositivi Apple per i quali è stato effettuato l’accesso con lo stesso ID Apple e degli AirPods. Se i dispositivi e gli auricolari non sono connessi, questa funzione mostra l’ora e il luogo in cui sono stati connessi per l’ultima volta.

Sul computer : vai su iCloud.com, accedi tramite l’ID Apple, apri Trova iPhone, fai clic su Tutti i dispositivi e quindi sugli AirPods.

Sull’iPhone, sull’iPad o sull’iPod touch : apri l’app Trova il mio iPhone, effettua l’accesso con l’ID Apple e la password, tocca i tuoi AirPods. Accanto a ciascun dispositivo si vedrà un punto colorato che indica lo stato del dispositivo. Un punto blu indica il dispositivo usato per cercare gli AirPods smarriti, mentre un punto verde indica che gli AirPods sono connessi (significa che è possibile far riprodurre agli auricolari un suono oppure ottenere le indicazioni per trovarli) mentre un punto grigio indica che gli AirPods sono spenti o scarichi, che si trovano all’interno della loro custodia oppure che sono fuori dal raggio di portata (in questo caso di potrebbe vedere l’ultima posizione nota).

Se gli AirPods sono divisi, si vedrà solo una posizione alla volta sulla mappa: una volta trovato l’auricolare visto sulla mappa va inserito nella custodia, quindi aggiornando la mappa si potrà trovare anche il secondo auricolare.