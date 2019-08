Lo scorso gennaio Francesca Dugarte ha sposato in USA il ballerino americano Jonathan Jordan. Francesca è nota non solo per essere arrivata in finale con Giuseppe Giofrè, ma anche per aver avuto una storia nata ad Amici 11 con il cantante Marco Castelluzzo.

La finalista di Amici ieri sera ha annunciato su Instagram di aspettare un bambino ed ha anche allegato una foto dell’ecografia.

“Baby Jordan is on the way! We are blessed to be experiencing the most humbling miracle in this life together”.