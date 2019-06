All Together Now 2019: la finale e il vincitore della prima edizione del game show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

La prima edizione di All Together Now è arrivata all’atto conclusivo. Il game show musicale condotto da Michelle Hunziker, con J-Ax nell’inedito ruolo di presidente della giuria, ha conqusitato una buona fetta di pubblico italiano col suo format tanto semplice quanto confusionario.

Una buona dose di trash, qualche bella esibizione e tanto spettacolo hanno fatto sì che i risultati fossero soddisfacenti fino a questo momento. Ma adesso è l’ora della finale: chi sarà il vincitore del montepremi di 50mila euro in palio? Scopriamolo insieme.

All Together Now: la finale

I finalisti di questa edizione di All Together Now sono Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega, Martina Maggi e Alessandra Procacci. Questi ultimi due sono gli unici ad aver conquistato la finale con il punteggio massimo di 100 giurati.

Ospiti dell’atto conclusivo Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e il soprano Ivana Canovic.