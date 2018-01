Final Fantasy XV Pocket Edition, la versione mobile del gioco già uscito su console e PC, sarà disponibile dal 9 febbraio per tutti gli utenti iOS che hanno almeno un iPhone 6.

La versione mobile di Final Fantasy XV realizzata da Square Enix riproporrà alcune delle dinamiche della versione per console e PC, con gli stessi personaggi, le stesse meccaniche di gioco e le medesime battaglie. Salvo qualche eccezione, infatti, il gioco è rimasto per lo più federe alla versione originale. Gli sviluppatori hanno però optato per un design più semplice dei personaggi, così da garantire la massima fluidità anche su smartphone.

Salvo sorprese, il gioco dovrebbe essere disponibile su App Store a partire dal 9 febbraio al prezzo di 19,99$ per i primi 10 capitoli.