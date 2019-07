di Alisa Toaff

Il film sul ‘Prati Gate’ non ”s’ha da proiettare”. Il trailer del cortometraggio dal titolo ‘Mark Caltagirone, una storia italiana‘, per la regia di Gianni Ippoliti, che doveva essere proiettato in anteprima il 26 luglio al Festival del Cinema di Maratea, è stato prontamente stoppato dalla showgirl che, tramite i suoi legali, ha diffidato l’organizzazione delle Giornate del Cinema Lucano a proiettare il corto di circa due minuti e mezzo ”perché – spiega Ippoliti all’Adnkronos – secondo gli avvocati della Prati si preannuncia altamente lesivo per la showgirl e quindi potrebbe danneggiarla”.

