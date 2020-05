“Molti tifosi della Lazio mi stanno travolgendo di messaggi. Ci sono molti sfottò che mi fanno anche ridere, parecchie ingiurie che tuttavia non mi offendono perché non sono permaloso. Poi ci sono minacce, che accolgo con poco favore, tra cui, purtroppo, alcune arrivate direttamente a mio figlio Francesco. E queste, da padre, mi preoccupano“. A denunciarlo, in un lungo post su Facebook, è la Iena Filippo Roma, che rivela di avere già sporto denuncia per l’accaduto. “Già mi sono rivolto alle autorità competenti per denunciare la cosa -scrive Roma- e non esiterò a farlo di nuovo se dovessero arrivare altri messaggi del genere”.

Fonte