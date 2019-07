Filippo Nardi non ha problemi a mostrarsi come mamma l’ha fatto e l’ha dimostrato anche un anno fa a L’Isola dei Famosi, quando si è tolto tutto davanti a Bianca Atzei. L’ex naufrago anche a Le Iene ha ribadito di essere a suo agio in versione ‘nature’.

“Non ho problemi a mostrarmi. Se qualche mio filmato finisce on line? Non mi importa se altri si divertono guardando miei ipotetici video. Se mi dovessero ricattare? Riderei e gli direi ‘grande passami il filmato e lo metto su Instagram’. Io non ho problemi con il mio corpo, dico davvero.”

Proprio a dimostrazione del fatto che Filippo Nardi è disinibito, qualche giorno fa su Instagram ha pubblicato il video di una sua doccia (esplicita). La iena ha anche dato un consiglio a tutti i suoi follower: “tenetevi puliti“.

Ovviamente trovate il video incriminato su Bitchy X (qui).