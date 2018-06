Filippo Magnini avrebbe dovuto partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ma dopo le accuse di uso di doping ha deciso di rinunciare.

Dopo le intercettazioni finite nelle carte, la procura nazionale antidoping di Roma ha chiesto 8 anni di squalifica per il due volte campione del mondo, che ha così deciso di difendersi e non partecipare al reality di Rai Due.

“A seguito delle note vicende personali, che mi vedono coinvolto, con grande dispiacere ho deciso di rinunciare a partecipare alla settima edizione di ‘Pechino Express’. In questo momento devo concentrare tutte le mie energie per difendermi dalle accuse mosse dalla Procura antidoping, per le quali sono già stato assolto dalla giustizia ordinaria. Mi auguro che questa situazione possa risolversi rapidamente, dimostrando la mia totale innocenza”.