Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Bologna

Filippo Inzaghi (Fotogramma)

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. Lo ha annunciato il club felsineo con una nota sul suo sito ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020“.

Nei giorni scorsi Inzaghi aveva annunciato l’addio alla panchina del Venezia dopo due stagioni all’indomani dell’eliminazione dei veneti dal playoff per la promozione in Serie A contro il Palermo. “Ognuno andrà per la propria strada dopo questi due anni – aveva detto -, sinceramente non si poteva fare di più, ma quello che abbiamo fatto assieme non lo cancellerà mai nessuno”.