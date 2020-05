Molti di voi avranno già sentito parlare dio di Filariosi cardiopolmonare, altri invece no. Questa patologia dal nome difficile, che può colpire i nostri amici cani e in minor misura i gatti, è dovuta a un parassita antipatico trasmesso da alcuni tipi di ancor più antipatiche zanzare. Esistono due tipi di filaria che possono essere pericolose per i nostri animali: la Dirofilaria immitis e la Dirofilaria repens. La più pericolosa per i nostri amici, poiché causa la dirofilariosi cardiopolmonare del cane, è la D. immitis. La forma adulta dal parassita, infatti, vive nell’atrio e nel ventricolo destro e nell’arteria polmonare.

Il parassita è come un verme di colore biancastro, con un corpo lungo e sottile: il maschio può raggiungere anche i 20 cm di lunghezza, mentre la femmina anche i 30 cm. La più simpatica Dirofilaria repens, invece, è causa di lesioni sottocutanee e gli adulti del parassita sono molto più piccoli di quelli della precedente. Come fa la zanzara ad infettare i nostri amici a 4 zampe? Il contagio avviene durante il pasto di sangue che la zanzara consuma su un animale infestato, qua ingerisce i parassiti in forma larvale (microfilarie) che, per crescere, hanno bisogno di soggiornare all’interno della zanzara stessa, diventando così infestanti; quando questa ormai infetta andrà a pungere un nuovo animale, purtroppo, gli trasmetterà le larve che entreranno nel torrente circolatorio e si andranno poi a localizzare nel cuore.

Come possiamo accorgerci che il nostro cane è stato infettato? Non sempre i sintomi sono evidenti, molto spesso lo sono solo nella fase terminale della patologia, quando i parassiti adulti sono molto numerosi ed hanno invaso il cuore. In linea di massima potremo notare animali che si affaticano molto facilmente, anche con un minimo sforzo fisico, molto spesso possiamo vedere una tosse secca, difficoltà respiratorie e dimagrimento. Ci sono delle aree geografiche maggiormente colpite dalla patologia rispetto alle altre, e c’è comunque un andamento stagionale delle zanzare. Al contrario, abbiamo anche zone in cui l’attività delle zanzare, se pur verificandosi in misura minore durante i periodi più freddi, sembra non arrestarsi mai.

Come possiamo proteggere i nostri amici da questo pericolo? Gli animali che dormono al chiuso sembrano essere meno colpiti, l’uso di zanzariere nel luogo di riposo può aiutare moltissimo, così come l’utilizzo di spray repellenti specifici per gli animali, che allontanano le zanzare dal corpo. Tuttavia esiste una profilassi farmacologica molto efficace, che consiste nella somministrazione di vari farmaci (alcuni per bocca, altri iniettabili). Si consiglia sempre di rivolgersi al proprio veterinario di fiducia per decidere con lui la strategia più efficace per il proprio animale. Ma se per sfortuna i nostri amici si dovessero ammalare, esiste una cura? Sì, esistono vari piani terapeutici che si possono seguire, diversi a seconda dello stadio e della gravità dello stadio della patologia. Ricordate di parlarne col vostro veterinario, e di far visitare i vostri amici se doveste notare degli atteggiamenti che non rientrano, secondo voi, in una normalità.