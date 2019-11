di Rossana Locastro

“Ricordo al reverendo Zanotelli il significato della parola ‘martirio’: il sacrificio della vita accettato in nome della fede. Mio padre sapeva che sarebbe morto di lì a poco e ha immolato la propria vita in nome dell’Italia e della sua difesa, fedele fino all’estremo sacrificio al giuramento prestato alla Repubblica”. A dirlo all’Adnkronos è Marco Intravaia, figlio di Domenico, il brigadiere dei carabinieri caduto a Nassiriya il 12 novembre 2003, replicando a distanza alle parole di Alex Zanotelli, per il quale “i militari vittime dell’attentato a Nassiriya non andrebbero definiti martiri, in quanto noi eravamo lì per difendere con le armi il nostro petrolio”.

