Il mister non convocò il figlio alla partita e così gli fece incendiare l’auto. Era accaduto il 28 ottobre dello scorso anno nel parcheggio del centro sportivo di Cavallino, dove si stava disputando la partita tra gli under 15 dell’Us Lecce 1908 e la squadra del Parabita. Dopo un anno di indagini i carabinieri della stazione di Cavallino hanno identificato i presunti responsabili dell’incendio all’auto di mister Paolo Piliego, brindisino di 57 anni, allenatore delle giovanile del Lecce.

Per questo episodio sono stati denunciati il padre del giovane giocatore e un suo amico. L’uomo era stato arrestato in passato per Daspo, secondo gli inquirenti è lui il mandante dell’attentato. Il motivo sarebbe collegabile alla mancata convocazione del figlio alla partita, non solo, ma nelle ultime settimane l’allenatore avrebbe lasciato “troppe” volte il figlio in panchina.

I carabinieri hanno incrociato i dati emersi dalle immagini di video sorveglianza, sia del centro sportivo, ma anche di quelle installate nella zona di Castromediano: da queste sarebbe emersa la presenza di una Micra con all’interno due uomini, uno di questi sarebbe sceso e avrebbe appiccato il fuoco.

Dalle immagini è stato riconosciuto il conducente dell’auto, nella sua casa durante una perquisizione è stata trovata la stessa maglietta arancione indossata durante quell’episodio. Il conducente e proprietario del mezzo è amico del padre del ragazzo. Resta ancora senza un nome l’esecutore materiale. I fatti si sono verificati mentre era in corso la partita, l’attentatore avrebbe messo della diavolina sull’auto del mister, una Golf Wolkswagen, che rimase parzialmente danneggiata