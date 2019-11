Si chiama “Morire due volte, il dovere della verità”. E’ un libro scritto da una madre sopravvissuta al figlio carabiniere, morto a 24 anni mentre inseguiva un rapinatore, che ora vuole giustizia. “Mio figlio è caduto in servizio, ma non vogliono riconoscerlo come vittima del dovere. Io conosco la verità e non mi arrendo” dice all’Adnkronos Vittoria Olimpio. Sergio Ragno, carabiniere scelto del Nucleo Radiomobile, è morto il 17 giugno 2004 a Firenze dove prestava servizio, investito da una macchina. “Mi ha attaccato il telefono dicendo che doveva inseguire un rapinatore, da lì non l’ho mai più sentito” spiega Vittoria. I genitori e il fratello chiedono che non sia “liquidato” come vittima di incidente stradale.

