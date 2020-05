La chiusura dei campionati di Serie A, B e C è stata fissata per il 20 agosto oggi dal Consiglio federale della Figc, mentre la stagione sportiva si chiuderà entro il 31 agosto. Il principio sancito dalla Federcalcio, nel momento in cui il Governo darà l’ok a giocare per tutte le tre Leghe, è che i campionati devono finire sul campo quindi per merito sportivo. Un successo del presidente Gabriele Gravina. I campionati di Serie A, B e C andranno avanti, mentre si fermano i Dilettanti. La Serie A potrà concludersi come anche la Serie B, mentre se la Serie C non ci riuscisse si potrebbero fare i playoff.

