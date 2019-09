Dominano Liga e Premier

– Un solo italiano fra i 55 candidati per il “Fifa FIFPro Men’s World11 2019”. Si tratta di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, che proverà ad entrare nella top 11 dell’anno scelta dagli stessi calciatori, ciascuno dei quali esprimerà la propria preferenza per un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Assente per la prima volta dal 2005, ovvero da quando esiste il premio, Gigi Buffon, la scorsa stagione al Psg.

Oltre al capitano bianconero, la serie A è rappresentata da altri 4 giocatori della Juve (Joao Cancelo, intanto passato al Manchester City, De Ligt, arrivato in estate dall’Ajax, Alex Sandro e Cristiano Ronaldo), e poi da Koulibaly del Napoli e Diego Godin, appena arrivato all’Inter dall’Atletico Madrid. Il Brasile, vincitore della Coppa America, è rappresentato da 10 calciatori, seguito da Francia (7) e Spagna (6), mentre fra i club fanno la parte del leone Barcellona (11), Real Madrid (9), Manchester City (8) e Liverpool (7). Il “Fifa FIFPro Men’s World11 2019” sarà svelato il prossimo 23 settembre al teatro La Scala di Milano durante la cerimonia dei Best Fifa Football Awards.

I 55 candidati, ruolo per ruolo

Portieri: Alisson Becker (Brasile, Liverpool), David De Gea (Spagna, Manchester United), Ederson Moraes (Brasile, Manchester City), Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid), Marc-Andre ter Stegen (Germania, Barcellona).

Difensori: Jordi Alba (Spagna, Barcellona), Trent Alexander-Arnold (Inghilterra, Liverpool), Dani Alves (Brasile, Psg/San Paolo), Joao Cancelo (Portogallo, Juventus/ Manchester City), Daniel Carvajal (Spagna, Real Madrid), Giorgio Chiellini (Italia, Juventus), Matthijs de Ligt (Olanda, Ajax/Juventus), Diego Godin (Uruguay, Atletico Madrid/Inter), Joshua Kimmich (Germania, Bayern Monaco), Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli), Aymeric Laporte (Francia, Manchester City), Marcelo (Brasile, Real Madrid), Gerard Pique (Spagna, Barcellona), Sergio Ramos (Spagna, Real Madrid), Andrew Robertson (Scozia, Liverpool), Alex Sandro (Brasile, Juventus), Thiago Silva (Brasile, Psg), Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool), Raphael Varane (Francia, Real Madrid), Kyle Walker (Inghilterra, Manchester City).

Centrocampisti: Sergio Busquets (Spagna, Barcelona), Casemiro (Brasile, Real Madrid), Kevin de Bruyne (Belgio, Manchester City), Frenkie de Jong (Olanda, Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Danimarca, Tottenham), Eden Hazard (Belgio, Chelsea/Real Madrid), N’Golo Kante (Francia, Chelsea), Toni Kroos (Germania, Real Madrid), Arthur Melo (Brasile, Barcellona), Luka Modric (Croazia, Real Madrid), Paul Pogba (Francia, Manchester United), Ivan Rakitic (Croazia, Barcellona), Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City), Dusan Tadic (Serbia, Ajax), Arturo Vidal (Cile, Barcellona).

Attaccanti: Sergio Aguero (Argentina, Manchester City), Karim Benzema (Francia, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portogallo, Juventus), Roberto Firmino (Brasile, Liverpool), Antoine Griezmann (Francia, Atletico Madrid/Barcellona), Son Heungmin (Corea del Sud, Tottenham), Harry Kane (Inghilterra, Tottenham), Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco), Sadio Mane (Senegal, Liverpool), Kylian Mbappe (Francia, Psg), Lionel Messi (Argentina, Barcellona), Neymar (Brasile, Psg), Mohamed Salah (Egitto, Liverpool), Raheem Sterling (Inghilterra, Manchester City), Luis Suarez (Uruguay, Barcellona).