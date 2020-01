Una vera eccellenza gastronomica, emblema della creatività e della professionalità artigiana, che, solo in Europa, conta 9,5 miliardi di euro di fatturato, 315.000 addetti e oltre 65.000 punti vendita. È il gelato artigianale, unico alimento a cui l’Unione europea abbia finora dedicato una giornata, in quanto capace di valorizzare i prodotti agroalimentari di ogni singolo Stato membro. E, in attesa di celebrare l’ottava edizione della Giornata europea del Gelato artigianale, in programma il 24 marzo, il Gelato Day 2020 si presenta a Sigep, il Salone mondiale del dolciario artigianale di Italian Exhibition Group, che si terrà al quartiere fieristico riminese dal 18 al 22 gennaio.

Fonte