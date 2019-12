Servizi, offerta total look, vocazione internazionale: dall’11 al 14 gennaio 2020 Expo Riva Schuh e Gardabags proporranno ai professionisti del settore, provenienti da oltre 100 Paesi, l’unico hub di business in grado di presentare un’offerta integrata con calzature e accessori per il comparto di volume. Il quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento) ospiterà in un’unica location le due manifestazioni che presenteranno un significativo ampliamento e una serie di servizi studiati ad hoc per offrire ai buyer un percorso di visita completo e arricchito da appuntamenti qualificati.

