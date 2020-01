È stata presentata questa mattina, a Trento, alla presenza di Roberto Failoni, assessore all’Artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, la 44ma edizione della fiera italiana leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione: Hospitality – Il Salone dell’accoglienza. La manifestazione è in programma dal 2 al 5 febbraio al quartiere fieristico di Riva del Garda e ospiterà quest’anno ben 561 aziende espositrici. In apertura dei lavori, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, ha ricordato il nuovo assetto societario del polo fieristico-congressuale di Riva del Garda e le caratteristiche del quartiere: tredici padiglioni in quattro strutture integrate tra loro – oltre a un efficiente centro congressi.

