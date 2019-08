“I timori dell’emulazione ci sono, non possiamo escludere che altri giovani possano ripetere gesta simili senza rendersi conto della loro pericolosità”. Lo dice all’Adnkronos il presidente nazionale di ‘Fiepet Confesercenti’ Giancarlo Banchieri sottolineando che “altri giovani possano introdurre spay urticanti nei locali ed emulare, in maniera certamente meno organizzata”, i sette ragazzi arrestati ieri e accusati di aver usato lo spray al peperoncino per scatenare il panico e derubare il pubblico presente l’8 dicembre scorso nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) dove il ‘fuggi fuggi’ generale provocò sei morti e decine di feriti.

Fonte