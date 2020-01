Tensione altissima in casa Fidelis Andria. Nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio, con l’allenamento della prima squadra – impegnata nel girone H di serie D – in corso una bomba carta è stata fatta esplodere sull’auto del responsabile dell’area tecnica del club biancoazzurro, Fabio Moscelli. Il boato è stato distintamente sentito dai residenti nei palazzi che circondano lo stadio Sant’Angelo dei Ricchi ed è stato denunciato dalla società con una nota ufficiale: “Un atto intimidatorio e gravissimo – lo definisce la Fidelis – che non può passare inosservato”.

La situazione di classifica della formazione allenata da Giancarlo Favarin, terzultima dopo 19 turni di campionato e reduce dalla sconfitta per 6-3 nel derby di Cerignola, non può “trasformare il calcio in un campo di guerra – prosegue la società – a chi ha compiuto quel gesto vogliamo solo dire che non può esser annoverato tra i tifosi della Fidelis e speriamo che al più presto le forze dell’ordine arrivino a scoprirne l’autore”.