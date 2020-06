Si esce dalle giornate buie dell’emergenza a riascoltare i virtuosi della musica e a rivedere le étoile del balletto internazionale con una speciale serata di musica e danza intitolata, con semplicità, ‘Duets and Solos’ a cura di Daniele Cipriani, con la consulenza musicale di Gastón Fournier-Facio. Sarà in scena il 18 luglio 2020, ore 21.30, alla Rocca Brancaleone, nell’ambito del Ravenna Festival in collaborazione con Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova – Festival del Balletto di Nervi. La linfa vitale riprende a scorrere e a rianimare la scena italiana, ma vigono severe regole di distanziamento sociale. Si riparte, quindi, con due grandi musicisti la pianista Beatrice Rana e il violoncellista Mario Brunello accanto alle étoiles della danza che danzeranno un programma di assoli.

