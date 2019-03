– La novità, fresca di giornata, si chiama. Il ventiseienne vincitore di Sanremo sarà tra gli ospiti del tredicesimo Festival internazionale del Giornalismo, spostando ulteriormente l’accento della rassegna sui temi dell’inclusione, lui che è di padre iraniano, madre sarda ed è cresciuto nella periferia milanese. Per il resto il Festival 2019 (dal 3 al 7 aprile) si butterà in picchiata in uno spericolato slalom tra fake, fuck e fact. Se un tempo c’erano le cinque le doppie vu, ora siamo alle tre effe, nell’ordine le false notizie, l’odio nei confronti di chi scrive e cerca le notizie vere e infine l’accertamento a posteriori di quanto è stato pubblicato, il fact-checking, appunto. Un terreno talmente accidentato, quello delle news, da rendere l’impresa editoriale sempre più impresa e sempre meno editoriale.

Come d’abitudine, i numeri del Festival sono all’altezza del più grande evento europeo sui media. Seicento gli speaker, la metà donne, trecento gli eventi, 128 i volontari provenienti da 19 Paesi diversi, compresi alcuni molto lontani come India, Argentina, Ghana. I main sponsor restano Facebook e Google, gli altri si chiamano Amazon, Coca-Cola, Nestlé, Sky, Unipol, quindi la Commissione Europea e la Regione Umbria in veste di partner istituzionale. Al ricco bilancio si è aggiunta, graditissima agli organizzatori Arianna Ciccone e Chris Potter, la donazione del filantropo Craig Newmark, conquistato dal festival a cui ha già partecipato e firmatario di un assegno da 250 mila dollari, il suo primo intervento a favore di un soggetto europeo. Ogni evento dell’Ijf è gratuito e può essere seguito in live streaming oppure on-demand sulla piattaforma media.journalismfestival.com e su Youtube.

Tanti i protagonisti, tutti con storie forti da raccontare: su tutti Matthew Caruana Galizia, figlio di Daphne ,vincitore del Pulitzer 2017 e ora, da free lance, impegnato in un’inchiesta che sembrerebbe il titolo di un film se non fosse un tragico fatto di cronaca: indagine sull’assassinio di mia madre. Gli altri due talk, gli eventi principali della rassegna nel cuore di Perugia, spetteranno a Maria Ressa, “uccisa mediaticamente” più volte dal governo filippino di Duterte con accuse e carcerazioni ridicole, e sistematicamente risorta in virtù della sua tenacia investigativa e di una grande visione editoriale, doti che le sono valse la copertina di Time Magazine come Persona dell’Anno 2018. Quindi Julia Angwin, direttrice e cofondatrice di The Markup, redazione no-profit indipendente, investigatrice in campo tecnologico (era ora), anche lei con un Pulitzer in bacheca e scopritrice degli algoritmi politicamente scorretti di Facebook.

Fabrizio Gatti, dell’Espresso, racconterà la storia della foto iconica dei migranti insieme all’autore dello scatto, Massimo Sestini, una barca vista dall’alto con la scritta “Where are you?”, come un messaggio in bottiglia cui sono seguite numerose risposte di chi era a bordo dell’imbarcazione. La riflessione sui migranti si farà ancora più profonda con Agus Morales, forse il più accreditato testimone delle tante transumanze mondiali, uomini ridotti a bestie che si spostano in quantità di gran lunga superiori ai nostri flussi, sui fronti siriani, afghani, messicani, fenomeni a noi quasi sconosciuti.

Per la serie “facciamo pulizia anche in casa nostra” l’emblematica storia dello scandalo che ha colpito Der Spiegel, con la vicenda del reporter 33enne Claas Relotius che romanzava e non poco i suoi reportage, sbugiardato per giunta da un suo stesso collega, un altro capitolo della lunga riflessione sulle fake news, onnipresenti in questo festival. Forte, anzi fortissima la testimonianza di Paul Conroy, grande fotoreporter, che ha visto morire in Siria la sua celebre collega dall’occhio bendato, Marie Colvin, probabilmente l’inviata di guerra più famosa al mondo.

Per palati forti ma anche per cuori giovani e pieni di speranza la testimonianza di Jaclyn Corin e David Hogg, due ragazzi sopravvissuti alla strage di Parkland, costata diciassette morti e altrettanti feriti, che ha originato una marcia tuttora in corso contro il facile accesso alle armi negli Usa. A rimarcare l’impegno civile e politico del Festival la presenza di Roberto Saviano, del sindacalista e attivista Aboukabar Soumahoro intervistato dal direttore dell’Espresso Marco Damilano, dal cantautore Niccolò Fabi con il suo documentario “A casa loro”, di padre Alex Zanotelli, per la prima volta alla rassegna perugina, del fondatore e direttore di Open Arms Oscar Camps, di Domenico Iannaccone, del nostro Paolo Berizzi che ha passato allo scanner la destra italiana rimediando una vita sotto scorta e, sul fronte delle mafie, di Nino Di Matteo, Nicola Gratteri e Raffaele Cantone.

Emblematica anche la vicenda di Priya Ramani, artefice del #metoo indiano, con tanto di accuse rivolte al viceministro degli Esteri, ovviamente derubricate in calunnia dall’alto esponente istituzionale, costretto però alle dimissioni dalla serie di denunce firmate da altre colleghe della Ramani, tutte molestate dal politico. Sul fronte di casa nostra un buon titolo potrebbe uscire dall’intervista di Arianna Ciccone al presidente della Camera Roberto Fico. Chissà che in un contesto meno istituzionale la quarta carica dello Stato possa togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Insolite le partecipazioni di Samantha Cristoforetti, di Vladimir Luxuria sulla transessualità spiegata ai giornalisti, il reading sull’odio di Edoardo Albinati e Sandro

Veronesi e il pungente scambio di battute tra Pif e Lirio Abbate sulla religione e l’amore ai tempi del populismo. Al vicedirettore dell’Espresso toccherà anche l’amaro compito di ricordare le nozze di fango del delitto di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 25 anni senza un colpevole. Incontri da pienone, infine, per la truppa di Propaganda live, immancabili a Perugia, per Gipi e il suo “complice” Gero Arnone e per Zero Calcare.