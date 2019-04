Sanremo 2020, Amadeus sarà il conduttore del 70° Festival: per il settimanale Chi ormai manca solo la firma. Restano dubbi sul direttore artistico.

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2020, quello dell’edizione numero 70. Manca ancora l’ufficialità, ma ormai i giochi sembrano fatti, secondo quanto rivelato dal settimanale Chi. Un’indiscrezione più che corposa e ricca di ulteriori dettagli.

Perché è vero che al prossimo Festival manca ancora tanto, ma i preparativi sono già cominciati e anzi starebbero procedendo spediti. Ecco tutti i dettagli su questo colpo di scena che, di fatto, spazza via definitivamente le voci su un Baglioni-tris.

Sanremo 2020: il presentatore è Amadeus

Sarà dunque un volto noto di casa Rai quello che avrà il compito di guidare l’edizione del 70esimo anniversario del Festival della canzone italiana. Un onore non da poco per il popolare presentatore, che non era mai riuscito a vincere la concorrenza per arrivare al traguardo più ambito della carriera di ogni uomo dello spettacolo.

Tuttavia ad Amadeus dovrebbe spettare ‘solo’ il compito di condurre il Festival. La Rai a quanto pare è infatti ancora in cerca di qualcuno che possa ricoprire la carica di direttore artistico. E ci sono anche qui già le prime indiscrezioni…

Amadeus

Il direttore artistico del 70° Festival della canzone italiana

Nelle scorse settimane si era diffusa la voce di un possibile ritorno di Carlo Conti in un ruolo già ricoperto in passato. Il noto presentatore toscano avrebbe in questo caso affiancato Amadeus, di fatto dividendosi con lui i compiti.

Ma è stato lo stesso Conti a far sfumare per ora questa ipotesi, dichiarando al Maurizio Costanzo Show che è ancora presto per parlare di queste cose. Eppure, in Rai la pensano diversamente.

Stando al settimanale Chi, infatti, in ballo ci sarebbero già due nomi per la posizione di direttore artistico: quello di un artista famoso in tutto il mondo e quello di un vecchio leone del Festival. Scopriremo solo nelle prossime settimane di chi si tratta.

Di seguito il video di Soldi di Mahmood, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo 2019: