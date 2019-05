Ute Lemper e Dulce Pontes, Micha van Hoecke con lo spettacolo ‘Shine’ dedicato ai Pink Floyd, l’omaggio a Pina Baush e la presenza, per la prima volta in Calabria, del coreografo di origine greca Dimitris Papaioannou con la pièce ‘Since She’, firmata per il TanzTheater Wuppertal Pina Bausch. Sono alcuni dei protagonisti della rassegna ‘Armonie d’Arte Festival’ (sottotitolo ‘Sitos & Food, Anima Mundi’), diretta da Chiara Giordano che si svolgerà, dal 20 luglio al 15 settembre, in Calabria, nei Parchi archeologici di Scolacium (Borgia) e Locri, al Teatro Poiliteama di Catanzaro e nella sede del Museo Musaba-Mammola.

