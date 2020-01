Un comico statunitense scherza sulla morte di Kobe Bryant e finisce nella bufera, costringendo un locale di New York ad annullare il suo show per le minacce ricevute. Ari Shaffir, il performer al centro della vicenda, ha postato sui social un video nel quale ‘festeggiava’ la scomparsa della star Nba: “Kobe Bryant è morto oggi con 23 anni di ritardo. Si è ‘salvato’ perché a tutti i liberali di Hollywood che attaccano la commedia piace fare il tifo per i Lakers molto di più di quanto non amino lo stupro. L’eroe che ha dimenticato di fare benzina al suo elicottero. Io odio i Lakers. Che bella giornata!”.

