“Evidentemente avevamo sottovalutato il pubblico italiano, pensavamo andassero a vedere solo i blockbuster e trascurassero i film di impegno o quelli ambientati troppo lontano da casa”. È molto emozionato Alessandro Piva, mentre commenta a caldo, con l’Adnkronos, la vittoria del Premio del Pubblico BNL del suo film ‘Santa subito’, che ha presentato in Selezione Ufficiale alla Festa di Roma. ”Hanno voluto riflettere, ragionare, emozionarsi sulla storia di una persona normale come loro, come noi”, prosegue Piva, la cui pellicola racconta l’omicidio a vent’anni di Santa Scorese a opera di un molestatore che la perseguitava da anni. ”C’è grandissima soddisfazione per un film a cui ho dedicato tanto tempo ed energie -commenta- ma soprattutto felicità per una famiglia, quella di Santa Scorese, che racconta una storia evidentemente ancora troppo attuale perché il pubblico potesse restare indifferente”.

