(Di Antonella Nesi) “Shince e Fernando, con la loro amicizia immediata sono la proiezione di un futuro possibile, quello di un’Europa aperta e in continua evoluzione. Ho cercato in loro, nella loro forza di resistenza, questa aspirazione alla libertà dai pregiudizi e dalle frontiere di ogni genere”. Il regista Jacopo de Bertoldi parla così all’Adnkronos del documentario ‘This is not cricket’, il documentario che ha scritto e diretto e che verrà presentato sabato alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale di Panorama Italia nell’ambito di Alice nella Città .

