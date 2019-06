Binari più caldi da domenica 9 giugno. Non solo per l’improvviso scoppio dell’estate ma anche per l’aumento dei collegamenti ferroviari. Entra in vigore l’orario estivo di Trenitalia. Nei prossimi mesi saranno 289 le Frecce (tra Rosse, Bianche e Argento), 108 gli InterCity diurni e notturni e 36 i Freccialink (treno+bus), a cui si aggiungono 32 EuroCity e otto Euronight, a correre in lungo e in largo per la penisola. Oltre 400 treni al giorno e 190 ulteriori fermate complessive per connettere 240 stazioni delle città principali. Senza dimenticare il comfort, la puntualità e l’assistenza ai passeggeri. E col debutto di un nuovo Frecciargento (l’Etr 700) e di due nuovissimi convogli per i treni pendolari, il Rock e il Pop. Ma andiamo con ordine.

Frecciarossa. Sono 32 le nuove fermate previste dal marchio Frecciarossa negli hub di Milano, Medio-Padana e Napoli: 14 a Rogoredo, 8 a Reggio Emilia Av e 10 ad Afragola. Delle 104 corse confermate sulla Roma-Milano, 56 sono ‘no stop’ senza fermate intermedie o con sola fermata a Bologna Av. Due Frecciarossa fermeranno solo a Reggio Emilia Av, mentre i restanti 46 completeranno l’offerta diventando 49 (tre treni in più) il venerdì. Sempre due Frecciarossa collegheranno Chiusi-Chianciano Terme all’Alta Velocità per avvicinare tra loro Siena, la Val di Chiana, la Val d’Orcia, l’Amiata e il Lago Trasimeno. Confermati poi i 48 treni Milano-Venezia (insieme a quelli da Genova) con fermate a Brescia, Verona, Vicenza e Padova. Per potenziare il sistema treno+aereo quattro Frecciarossa Torino-Trieste fermeranno a Trieste Airport. Scendendo verso l’Adriatico, il sabato e la domenica fino al 15 settembre Fs Italiane metterà a disposizione due corse in più tra Milano e Ancona. Nel fine settimana, da venerdì a domenica fino al 13 ottobre, un’altra coppia di Frecciarossa collegherà il Cilento, in Campania, al Nord Italia.

Frecciargento. Il sabato e la domenica fino al 15 settembre due Frecciargento in più (effettuati con elettrotreni Etr 700 AnsaldoBreda, 250 chilometri orari e 546 posti suddivisi in Business, Premium e Standard) faranno la spola tra montagna e mare collegando Bolzano ad Ancona. Due fermate a Barletta sono state inserite nell’orario dei Frecciargento Roma-Bari per rispondere alla crescente domanda di servizi nel nord della Puglia. Inoltre, per favorire le partenze estive fino al 15 settembre, sono in programma quattro fermate in più a Monopoli e due a Ostuni. Ancora, nel fine settimana e fino al 15 settembre, due ulteriori Frecciargento faranno salire a sei i collegamenti Roma-Reggio Calabria, con una fermata aggiuntiva a Maratea per due corse, il sabato e la domenica. Queste Frecce saranno in relazioni con la Sicilia tramite le navi veloci di Blu Jet tra Villa San Giovanni e Messina, in coincidenza con i treni.

Frecciabianca. Il brand Frecciabianca (collegamenti veloci su linee tradizionali) prevede fermate estive a Orbetello per i 12 treni della Roma-Genova e a Riccione, Cattolica, Senigallia, Giulianova, Vasto, Monopoli, Fasano e Ostuni per i 18 convogli della Milano/Venezia-costa Adriatica. Confermati infine i quattro Frecciabianca dalla Capitale verso la Calabria, con fermate aggiunte per l’estate ad Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania e Scalea.

Intercity. Anche per l’estate 2019 l’offerta delle Frecce Fs sarà integrata da 88 InterCity Giorno e 20 Intercity Notte. Da segnalare, per gli Ic diurni, le nuove fermate a Gioia Tauro dei Roma-Palermo e dei Roma-Siracusa, e la riduzione di percorrenza di un’ora per le relazioni joniche tra Reggio Calabria e Taranto (al momento limitate a Sibari causa il rifacimento di una galleria tra Sibari e Metaponto).

Treni internazionali. Confermati i 48 collegamenti giornalieri con Francia, Svizzera, Germania e Austria. Previsti treni EuroCity da Milano per Zurigo, Basilea, Ginevra e Lucerna fino a Francoforte e da Venezia per Zurigo e Ginevra. Resteranno attivi anche gli EuroNight che connettono l’Italia a Vienna, Salisburgo e Monaco, come pure i Thello sulla rotta Venezia-Milano-Digione-Parigi in treno notte e sulla Milano-Genova-Nizza-Marsiglia con treni diurni.

Treni regionali. Dedicati ai pendolari sono i nuovi treni Rock e Pop progettati e costruiti da Hitachi Rail Italy (oltre 600 posti nella versione a 5 casse, velocità massima 160 orari). Questi convogli sono già in servizio in Emilia-Romagna, ma arriveranno anche nelle altre regioni come parte di un più ampio piano di 600 treni che dovrebbero garantire il rinnovo dell’80% della flotta. “Abbiamo messo 6 miliardi di euro su questo tipo di prodotto – dichiara Battisti – i pendolari sono la priorità assoluta delle nostre azioni, soprattutto quelli del trasporto regionale. C’è ancora in molte regioni un grande deficit qualitativo, questo è un settore che soffre ancora troppo di treni vecchi e di servizi non adeguati. Oggi c’è un segno tangibile di quello che vogliamo fare. I nuovi treni rispondono alle esigenze delle persone, hanno tutti i servizi che oggi la gente chiede”.