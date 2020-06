“Buongiorno Maranello! Scusa se ti ho svegliato stamattina, stavo solo andando al lavoro”. Così Charles Leclerc ha scritto in un post Instagram a commento di una foto che lo ritrae a bordo della SF1000 mentre esce dal cancello di Maranello. “Non sono uno che ama svegliarsi all’alba ma questa mattina c’era un ottimo motivo per farlo. Forse abbiamo svegliato qualcuno ma è stato bello guidare sulle strade di Maranello la SF1000. È stata una grande emozione poter tornare in macchina oggi e soprattutto farlo su un tracciato così particolare. Rientrare nell’abitacolo mi ha fatto sentire come essere di nuovo a casa. Ci è sembrato un modo bello e divertente per dire che siamo pronti a tornare in pista. Adesso non vedo l’ora di poter guidare la SF1000 in Austria”, ha aggiunto il pilota monegasco.

