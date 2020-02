Leclerc: “Impossibile abituarsi alla Ferrari”

– “Abbiamo la coppia di piloti più forte, ne sono convinto”. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, intervistato da Fabio Fazio su Rai 2 fa il punto sulle ambizioni della Rossa in vista del prossimo Mondiale: “Vettel è quattro volte campione del mondo e non ha bisogno di presentazioni, Leclerc è un ragazzino nato nella nostra Ferrari Driver Academy e ha già vinto delle gare, è tanta roba. Sono i piloti più forti, anche se a volte ci fanno tribolare. Il nostro è un gruppo giovane e deve crescere ancora, ci sono delle lezioni da imparare, a partire dall’affidabilità: tutti i cicli vincenti hanno impiegato tempo perché la Formula 1 è molto competitiva e non abbiamo mai avuto avversari così forti come in questo momento”. Binotto cerca comunque di rimanere con i piedi per terra: “L’anno scorso siamo partiti pensando di essere fortissimi, ma abbiamo faticato nella prima parte di stagione e ci siamo ripresi solo alla fine”.

La parola passa a Charles Leclerc e il monegasco giura amore alla Rossa: “Abituarsi alla Ferrari è impossibile, ogni mattina mi guardo in rosso e sono fiero, è un’emozione speciale: è difficilissimo spiegare cosa si prova nel guidare una Ferrari. Ricordo ancora i primi giri a Fiorano, sicuramente c’è sempre tantissima emozione. E poi io già da piccolo, quando guardavo i gran premi, cercavo sempre la macchina rossa”. Fa leva sui sentimenti anche Vettel: “Il mio idolo è Schumacher, mi ha trasmesso l’amore per la Rossa. Non ho ancora testato la nuova macchina, sono salito soltanto per provare il sedile. Se ho paura in gara? No, c’è rispetto per la situazione in cui siamo, ma la passione per la guida è così grande e le sensazioni così fantastiche che vanno al di là del timore per i rischi che corriamo”.