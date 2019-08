L’estate arriva al suo clou: Ferragosto. Ma che tempo farà? A partire da lunedì 12 “una perturbazione atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali. Le prime piogge arriveranno già dal mattino di lunedì su Valle d’Aosta, Piemonte nord-occidentale, angolo nord-ovest della Lombardia e Sud Tirolo” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, aggiungendo che, “nelle ore centrali, ci aspettiamo focolai temporaleschi via via più intensi tra Verbano-Cusio-Ossola e Varesotto. Ma non mancheranno manifestazioni temporalesche sul resto del Piemonte (Torino sarà interessata da un temporale), Valtellina, Val Chiavenna e Prealpi lombarde, Dolomiti venete e trentine”.

