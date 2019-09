di Antonella Nesi

Oltre mezzo milione di euro in un solo giorno e di martedì. Il doc ‘Chiara Ferragni: unposted’, nel primo dei tre giorni di programmazione nelle sale italiane, ha incassato 513.543 euro, con 51.219 presenze in sala (dati Cinetel). Un bottino davvero notevole per un film italiano, assolutamente inedito per un documentario, che ha piazzato ‘Chiara Ferragni: unposted’ in cima alla classifica del box office di martedì, davanti ai campioni d’incassi del weekend scorso, ‘It – Capitolo due’ e ‘Il Re Leone’, che hanno dovuto accontentarsi rispettivamente di 113.172 euro (e 18.794 presenze in sala) e 93.707 euro (e 16.601 presenze in sala).

