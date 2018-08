Ferragni e Fedez, la lista nozze

(Fotogramma/Ipa)

Manca poco, ormai. Il primo settembre Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez), diranno il fatidico sì nel Palazzo Ducezio di Noto ed ecco la prima sorpresa del matrimonio vip dell’anno. Non si farà a gara per il miglior regalo di nozze, la coppia ha infatti scelto di attivare una campagna su GoFundMe.com e raccogliere fondi tra gli invitati da devolvere a una causa, scelta tra le numerose richieste ricevute in queste settimane dai fan. “Vogliamo cogliere l’occasione di poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan – dicono i futuri coniugi, ribattezzati i Ferragnez -. Quindi non donare a una Onlus, ma direttamente a una causa meritevole di uno di voi“. Tutte le storie sono state inviate in queste settimane alla mail charity@theferragnez.com. Solo una, la più meritevole, proposta dai followers o dai loro cari, sarà interamente finanziata con le donazioni degli invitati al matrimonio. La ‘lista nozze’ è raggiungibile al link www.gofundme.com/the-dream-chiaraampfederico.