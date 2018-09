E’ SUCCESSO alla scrittrice britannica Joanne Harris che ha raccontato al giornale The Guardian di aver ricevuto diverse lettere di rifiuto prima di pubblicare quello che sarebbe diventato il suo romanzo bestseller, Chocolat (dal quale è stato tratto l’omonimo film con gli attori Juliette Binoche e Johnny Depp). E lo stesso è toccato anche all’attrice Nia Vardalos, diventata famosa dopo aver recitato nella commedia Il mio grosso grasso matrimonio greco. Anche lei aveva affrontato unasconfitta: era stata scaricata dal suo agente perché “non era molto carina”. I “No” nella vita, presto o tardi che sia, arrivano: da un colloquio lavorativo non andato a buon fine a un esame universitario non superato, passando per una bocciatura o una relazione sentimentale finita inaspettatamente male. Certo, evitarli non è possibile, ma di sicuro si può lavorare su sé stessi per accettarli e farne un’occasione di successo.“Ognuno di noi reagisce agli eventi della vita in un certo modo, che in parte viene determinato da ciò che si apprende nel corso della propria esistenza, in parte invece dalla propria predisposizione e dal proprio locus of control, cioè la percezione che ognuno ha della propria incidenza sul mondo esterno. Chi ad esempio ha un locus of control più interno – spiega, docente di Psicologia del lavoro alla Sapienza e coordinatore del Gruppo tecnico sulla psicologia del lavoro dell’Ordine degli psicologi del Lazio – tenderà, di fronte a un rifuto, a sentirsi più in colpa degli altri, più inadeguato, domandandosi cosa ha sbagliato, o quali sono state le proprie mancanze che hanno determinato la sconfitta”. Al contrario, chi possiede un locus of control più esterno, dice l’esperto, “attribuisce la responsabilità agli altri, cercando molto spesso delle giustificazioni che lo ‘esonerano’ da un insuccesso, da un fallimento, con il rischio di mettersi poco in discussione”.La conoscenza di noi stessi è l’arma principale che abbiamo per fronteggiare un rifiuto: “Si dovrebbe capire quale tendenza comportamentale prevale in ognuno di noi – ci sono degli strumenti di valutazione appositi, ma già approfondire certi concetti ci aiuta a fare autoanalisi – o da quali esigenze, da quali bisogni è mosso il proprio comportamento. Chi è più orientato sul bisogno di appartenenza – spiega Vitiello – si troverà a interpretare un esito negativo, prestando più attenzione alla parte relazionale, dicendo ad esempio ‘non mi considerano’, ‘mi sento escluso’. Nei casi in cui prevale invece l’esigenza di soddisfare il bisogno di potere, la reazione è completamente opposta: scatta un meccanismo di aggressività, di non accettazione del ‘no’, arrivando perfino a persuadere l’altro che si sta sbagliando”.Una delle strategie consigliate dall’esperto è quella di “riuscire a lavorare su noi stessi, cercando di essere meno statici, meno rigidi di fronte alle cose che accadono, ad esempio muovendosi verso la modalità comportamentale più lontana da noi (dal locus of control interno a quello esterno, o viceversa), altrimenti il rischio è quello di finire in un imbuto emotivo, fatto di ansie, stress e angosce che non giovano certo alla salute”.Anche il cuore conosce la sconfitta, che è tanto più amara se riaccende emozioni simili vissute nel passato. “Il rifiuto è uno dei grandi temi dell’essere umano: lo sperimentiamo fin da piccoli, sentendoci rifiutati o magari soltanto temendo di esserlo. Sentirsi rifiutati comporta emozioni che possono riattivarsi anche in età adulta, quando l’evento ‘rifiuto’ ci viene riproposto”, spiega, professore ordinario di psicologia generale alla Sapienza.Tra i più angoscianti ci sono i rifiuti che riguardano il mondo degli affetti “perché spesso si ricollegano a significati legati ad antiche percezioni di rifiuto materno o paterno, le figure di riferimento durante l’infanzia. Se poi il rifiuto affettivo ha a che fare con l’abbandono subito per la scelta di un nuovo partner – puntualizza l’esperta – in questo caso entra in gioco anche un secondo tema che rende ancora più amara l’accettazione, e cioè il confronto”.

L’IMPORTANZA DEGLI ALTRI

Portare un peso troppo grande per le nostre spalle non è la chiave giusta per affrontare i fallimenti della vita, piccoli o grandi che siano. “Farsi carico da soli di tutto non è d’aiuto e può addirittura essere controproducente – continua Giannini – perché si tende a ingigantire l’evento negativo, allargando la singola situazione alla messa in crisi della propria identità, con caduta dell’autostima. Diciamo subito che alcuni fattori, come il sostegno degli altri (reti di amicizie, sistemi affettivi), una buona resilienza, oltre che la capacità di attivare risorse interne di fronteggiamento dello stress, possono aiutare a gestire meglio un fallimento”.



Non solo. E’ anche opportuno passare attraverso tutte le fasi che una sconfitta comporta: “L’importante è evitare di negare le emozioni che accompagnano l’accaduto. Bisogna piuttosto sperimentare le emozioni, anche se negative, per poi riflettere (e perché no, magari aiutarsi scrivendo) su quali sono gli altri aspetti positivi che caratterizzano la propria esistenza e valorizzarli. Solo così – conclude l’esperta – possiamo essere realmente pronti a stabilire una nuova meta, senza farci scoraggiare, ma piuttosto partendo proprio da un’elaborazione attenta del rifiuto”.