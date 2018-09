SEMBRA uscita da un libro di fantascienza, la nuova tecnica di medicina rigenerativa che permette di guarire le ferite riprogrammando, direttamente nella pelle, le cellule che formano la ferita e che sono coinvolte nel processo di infiammazione e cicatrizzazione: i primi risultati positivi, ottenuti nella sperimentazione sui topi, fanno sperare che in futuro questa tecnica possa rappresentare una possibile arma per contrastare invecchiamento e tumori, oltre a un’alternativa alla chirurgia plastica, cui spesso si ricorre in caso di gravi ustioni, piaghe da decubito e diabete. A indicarlo è lo studio pubblicato sulla rivista Nature dai ricercatori del Salk Institute di La Jolla, in California.

La ricetta per la rigenerazione prevede quattro ‘ingredienti’, ovvero quattro fattori di riprogrammazione (proteine e molecole di Rna) che riescono a ringiovanire i diversi tipi di cellule che costituiscono la ferita, trasformandoli in cellule simili alle staminali chiamate cheratinociti: veri e propri ‘muratori’ che costruiscono la pelle strato dopo strato e che solitamente vengono persi nella ferita. Il mix di fattori di riprogrammazione è stato applicato direttamente sulle ferite dei topi e nell’arco di 18 giorni ha portato alla formazione di nuova pelle, che nel tempo si è espansa fino a connettersi con quella circostante. A distanza di tre e sei mesi, le cellule rigenerate hanno mostrato un comportamento del tutto simile a quello delle cellule sane, sia dal punto di vista cellulare che molecolare e genetico.