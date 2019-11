ROMA – Donne assassinate dai propri mariti, ex, compagni, colleghi. I casi di “femminicidio” in Italia nel 2019 sono stati 92. Il numero è fermo al 31 luglio visto che il “dossier Viminale” aggrega i dati nel periodo compreso tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2019. Nell’anno precedente le donne vittime di femminicidio sono state, ancora una volta, 92 (il 68,7 per cento dei 134 omicidi in ambito familiare).

In base ai numeri forniti dal Viminale, il dato è rimasto stabile negli ultimi due anni. Se guardiamo al totale delle donne vittime di omicidio, in Italia la situazione è nettamente migliorata negli ultimi cinque anni, più di quanto non sia migliorata in assoluto la situazione degli omicidi in generale. Inoltre l’Italia, insieme alla Spagna, tra i grandi Paesi europei è quello che ha il tasso di omicidi con vittime donne più basso.

Per fare un confronto internazionale con i dati raccolti dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, nel 2016 l’Italia ha registrato un tasso di omicidi con vittime femmine pari a 0,5 ogni 100 mila persone. Tra i grandi Paesi europei è quello nella situazione migliore, alla pari con la Spagna. Nel 2016, nel Regno Unito il tasso è stato infatti pari a 0,9/100 mila, in Francia a 1/100 mila e in Germania a 1,1/100 mila.





Fonte