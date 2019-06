Con l’arrivo dell’estate aumentano i casi violenza contro le donne, si moltiplicano i casi di femminicidio e maltrattamenti tra le mura domestiche e stalking. “L’estate è sempre un momento difficile per le coppie e per le relazioni interpersonali patologiche perché aumenta il tempo libero da passare insieme e spesso è necessario stabilire, nel caso in cui ci siano figli, i tempi di frequentazione e le vacanze, decisioni che lasciano spazio a rancori e ostilità – spiega Maria Luisa Missiaggia, avvocato matrimonialista del Foro di Roma, esperta in Diritto di Famiglia e autrice del libro “Separarsi con amore si può” – Le difficoltà si inaspriscono e aumentano gli episodi di stalking e maltrattamenti, insieme ad un abbassamento della tutela soprattutto nel mese di agosto, periodo feriale per magistratura e avvocatura, in cui diventa difficile prendere in esame ogni caso con la tempestività dovuta. Ed è difficile anche far eseguire provvedimenti già adottati dal magistrato”.

