L’Agcom condanna Rti per la trasmissione ‘Fuori dal Coro’ in relazione alla puntata nella quale Vittorio Feltri ha definito inferiori i meridionali. Il consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si legge nella nota pubblicata sul sito dell’Agcom, “ha accertato la violazione del regolamento di contrasto all’hatespeech di cui alla delibera 157/19/Cons nei confronti dell’emittente R.T.I (è l’acronimo di Reti Televisive Italiane Spa, società del Gruppo Mediaset, ndr) in relazione a quanto accaduto nella puntata del 21 aprile 2020 della trasmissione ‘Fuori dal Coro’ che per l’occasione ospitava il giornalista Vittorio Feltri”.

