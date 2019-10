Il tweet Chef Rubio è stato “inumano, io avrei agito peggio del giovane fratello di uno dei due agenti uccisi. Si è dimostrato molto maturo”. Sono le parole di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a Non è l’Arena. Il governatore si esprime così sulle parole durissime che il fratello di uno dei agenti uccisi a Trieste ha indirizzato a Chef Rubio prima di scusarsi. “Stiamo vicino alle forze di polizia, fidiamoci, non mettiamo in dubbio il loro valore e semmai miglioriamo le dotazioni”, dice Fedriga. “Dire che le forze dell’ordine non sono preparate non ha senso in questo caso perchè l’assassino è stato preso senza essere ucciso. E’ stato ferito. Le forze dell’ordine sono preparate eccome”, aggiunge.

