Durante questa quarantena Fedez ha cercato di intrattenere in più modi i suoi follower. Dopo i concerti Instagram dal balcone di casa sua, ieri sera il rapper milanese ha fatto una diretta con il suo amico Luis. Durante la live il cantante di Cigno Nero ha confessato di non reggere molto l’alcol e di essere un po’ brillo.

“Sono un pò ubriaco ragazzi. Quanto ho bevuto due mezzi bicchieri di vino. Però io non bevo da un mese e mezzo, io non è che reggo”.

Lo youtuber per tutta risposta ha detto: “Stasera tu zuppi tua moglie“. Fedez è sembrato contento all’idea: “Per me va bene, io ci sto“. Chiara Ferragni ha fatto una faccetta bislacca e suo marito l’ha subito ripresa: “Non fare quella faccia. Ferragni ci sono 70.000 persone, non ti puoi lamentare di questo, ok? Cioè ma tu ti rendi conto che stava cercando di far polemica su questo anche davanti a 71.000 persone? Adesso tu devi dire che sei pienamente soddisfatta di questa cosa. Dai Ferri dillo, dai. Sei cattiva“.

Chiarona però non è sembrata convintissima: “No comment, io non parlo. Non piangere amore“.

Ma non è finita qui, perché poco dopo Fedez ha chiesto alla moglie di tornare accanto a lui: “Dai amore vieni qui, amore dai mi offendo, vieni“. L’imprenditrice digitale ha domandato cosa avrebbe ottenuto in cambio e il rapper ha risposto in maniera epica: “Il ca**o“.

Tra un disco e una nuova collezione, i Ferragnez dovrebbero prendere in considerazione l’idea di fare una sit come in stile Casa Vianello.

Chiara Ferragni e il commento alla gaffe di Fedez.

Fedez mezzo brillo in diretta per un’ora e mezza con Luis e Chiara è stata la cosa più bella e divertente che io abbia mai visto negli ultimi 10 giorni. Ad un certo punto avevo proprio le lacrime dal ridere ⚰️⚰️⚰️⚰️ — Skeleton 93/4 🔮🔱 ⚯͛ △⃒⃘ (@iloveyou30OO) April 9, 2020

sto guardando la diretta di luis e fedez e sto piangendo dal ridere

fedez ubriaco è un mood totale — AS⁷ (@nvmxyoongi) April 9, 2020