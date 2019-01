Il Royal Wedding dei coniugi Ferragni che si è tenuto a Noto lo scorso primo settembre continua a far discutere ed il novello sposo, in un post su Instagram in cui ha ricordato il suo 2018, ha svelato alcuni retroscena del celebre giorno, citando un aneddoto che ha visto coinvolta anche la troupe di Barbara d’Urso.

Il mio 2018 (il gran finale):

Non so se lo sapete ma il primo Settembre mi sono sposato 🤔 (rimane tra noi).

Tre giorni indimenticabili, ma penso sappiate già di cosa sto parlando. Quindi eccovi LE 5 COSE CHE NON SAPEVATE DEL MATRIMONIO “FERRAGNEZ”:

1. Prima di mettermi il vestito per la cerimonia mi hanno truccato come Carlo Conti (notare il colorito nelle foto) per via di una costellazione di brufoli che ha deciso di farmi visita per il lieto evento. Trucco che si è spalmato tutto sul colletto della camicia 1 minuto prima di andare all’altare, che mi ha costretto, oltre che ad invocare tutti i santi presenti nel calendario dell’avvento, ad arrivare in piccolo ritardo all’altare lottando tra lo smacchiatore e il fondotinta.

2. Diverse persone il giorno prima della cerimonia hanno accusato l’alcol, tra cui mio padre 😅🤮.

3. Il giorno dopo il matrimonio Ceskiello si è appostato dietro una troupe di Barbara D’urso e ha dato spettacolo sfoggiando la sua celebre eleganza. È stato allontanato in malo modo dalla troupe immediatamente.

4. Nell’enfasi dei festeggiamenti sono state buttate in piscina diverse persone, tra cui una che non sapeva nuotare. È seguito un’incredibile salvataggio alla Baywatch con tanto di accenno di respirazione bocca a bocca.

5. Leo si è goduto il Luna Park il giorno prima della festa testando tutte le giostre a disposizione. Odia le ruote panoramiche 🎡