“Volevo fare i complimenti a mia moglie perché il suo documentario è il miglior debutto per un film italiano nel 2019“. Lo afferma Fedez in una storia di ‘Instagram’ parlando del successo al box office di ‘Chiara Ferragni: unposted’. Fedez ha scritto sul video “super super proud” (“super super orgoglioso”), per poi sottolineare in una storia successiva che il successo del documentario è arrivato nonostante “prima che venisse proiettato nelle sale sia stato detto di tutto e di più”. Quindi, il rapper ha postato la ‘recensione’ di sua nonna (“che vale più di qualsiasi critico”) e che ha detto: “Mi ha molto emozionato la vita di mia nipote, la moglie di mio nipote”.

Fonte